У армянского меньшинства Карабаха есть два выбора

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.

Обнародованная Азербайджаном официальная информация свидетельствует о том, что сложившиеся на Южном Кавказе геополитические реалии продолжают объективно и конструктивно меняться после 44-дневной Второй карабахской войны.

"Из-за злоупотребления Арменией дороги Лачин-Ханкенди и связанных с этим угроз безопасности Азербайджан создал пограничный пункт пропуска на границе двух стран. Согласно обязательствам по Трехстороннему Заявлению, в рамках данной дополнительной меры, являющейся гарантией безопасности со стороны Азербайджанской Республики для передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге, будут созданы необходимые условия для транспарентного и упорядоченного проезда армянских жителей, проживающих в Карабахском районе Азербайджана, из этого пункта в Армению и Азербайджан в обоих направлениях", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Установление подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) пункта пропуска на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди не ограничивает использование дороги армянами, проживающими в Карабахе.

Создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди является еще одним подтверждением суверенного права и суверенитета страны. Поскольку Армения в одностороннем порядке установила пост на дороге Лачин-Ханкенди, Азербайджан должен был предпринять адекватные шаги.

Об этом также было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.

После создания КПП проживающие в Карабахе армяне должны принять предложение властей Азербайджана и начать контакты по вопросам реинтеграции. Чем раньше начнется этот процесс, тем выше будет уровень жизни местного армянского населения. Российский миротворческий контингент не должен быть препятствием для этого процесса, а должен способствовать обеспечению стабильности.

Вопреки положениям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения и незаконные армянские воинские части использовали дорогу в военных целях, в том числе для перевозки мин. Таким же образом транспортировались и разграбленные природные ресурсы Азербайджана.

И после начала акции протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге со стороны Армении продолжались минный террор и диверсии. Злоупотребление Лачинской дорогой Арменией является угрозой для жизни наших мирных жителей. Такая ситуация была неприемлема для народа и государства Азербайджана.

Защита своих суверенных территорий от незаконного вмешательства и обеспечение контроля в пунктах пересечения границы является суверенным и неотъемлемым правом государства.

Сепаратистский режим в Ханкенди в панике и истерике незамедлительно выступил с заявлением.

Хунта во главе с Араиком Арутюняном утверждает, что трехстороннее заявление, подписанное Азербайджаном, Российской Федерацией и Арменией 10 ноября 2020 года, "нарушена Москвой".

Сегодня экстренно созванный в Ханкенди так называемый "Совет безопасности" принял заявление и выступил с идиотской идеей о том, что "создание Азербайджаном 23 апреля пограничного поста на дороге Лачин-Ханкенди означает, что армяне из Карабаха однозначно станут заложниками Азербайджана".

"Мы ожидаем, что в кратчайшие сроки будут предприняты действенные шаги для решения проблем безопасности и гуманитарных проблем, с которыми столкнулись армяне Карабаха. Если такие шаги не будут предприняты, нам придется думать, что делать дальше", - говорится в заявлении.

Судя по всему, сепаратисты в Ханкенди выбрали явно агрессивный тон, выдвинули ультиматум и пригрозили российскому миротворческому контингенту.

Что случилось на самом деле?

Несмотря на многочисленные заявления и предупреждения Азербайджана, после окончания 44-дневной Второй карабахской войны Армения постоянно нарушает договоренности. Армения продолжает переброску оружия, боеприпасов, военной техники и живой силы на территории, находящиеся под временным контролем Российского миротворческого контингента (РМК).

Мины тоже поставляются. Вчера на минах, перевезенных из Армении, подорвались трое военнослужащих Азербайджанской Армии.

Что касается установления контрольно-пропускного пункта на условной государственной границе, то первый шаг сделала Армения, и именно Армения установила на этом месте контрольно-пропускной пункт.

КПП, установленный Азербайджаном, не создаст препятствий для армян - речь идет о мирных жителях. При этом также подчеркнем, что вернутся и жители Лачина, которые были вынуждены покинуть свои дома во время 30-летней оккупации.

В таких условиях Баку не может закрывать глаза на непрерывную поставку Арменией оружия и живой силы сепаратистам в период начала возвращения вынужденных переселенцев.

Парадоксальная ситуация заключается в том, что в течение последних 30 лет Армения, которая постоянно обращалась ко всем международным организациям, Западу, а также России с призывом защитить свою территориальную целостность и нерушимость границ, не только не признает суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ Азербайджана, но игнорирует этот вопрос.

Установление Азербайджаном КПП является обязательным этапом и не нарушает никаких международных нормативно-правовых актов, в том числе условий Трехстороннего заявления, обеспечивающего беспрепятственное передвижение армян по дороге Лачин-Ханкенди. Напротив, установление КПП предотвратит незаконную переброску оружия, боеприпасов и живой силы из Армении на территории, находящиеся в настоящее время под контролем РМК, и уменьшит количество вооруженных провокаций армянских сепаратистов против нашей армии и граждан.

Установив КПП, официальный Баку фактически выполнил свои обязательства по обеспечению безопасности наших граждан.

Мирные армяне свободно могут пользоваться дорогой Лачин-Ханкенди в обоих направлениях.

Что касается Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, то Баку сделал очень действенный шаг в направлении выполнения условий этого документа, установив КПП и конкретизировав зону ответственности РМК на Лачинской дороге.

Этот шаг полностью отвечает интересам России, ведь РМК сможет более строго контролировать дорогу.

Армения всеми силами пытается защитить свою территориальную целостность и суверенитет. Отмечается, что экстерриториальные подходы неприемлемы. Тогда почему Армения должна использовать территорию Азербайджана против суверенитета нашей страны?

... На следующий день после начала акции экоактивистов и представителей НПО на дороге Лачин-Ханкенди армяне начали фейковую пропаганду, и до сих пор утверждают, что "армяне из Карабаха переживают гуманитарную катастрофу".

Нет сомнения, что этот безобразный поток дезинформации усилится после установки КПП.

Однако Армения должна раз и навсегда понять, что на территории Азербайджана нет места вооруженным армянским формированиям, террористическим и диверсионным группам.

Что касается армянского меньшинства Карабаха, то их выбор прост: либо принять азербайджанское гражданство и реинтегрироваться в нашу страну и общество, либо покинуть страну.

Желающие остаться должны принять предложение Администрации Президента Азербайджана, которое до сих пор остается в силе, и начать обсуждение вопросов, связанных с реинтеграцией.

Потому что чем раньше начнется этот процесс, тем скорее карабахские армяне выберутся из водоворота, в который их забросила террористическая хунта в Ханкенди, и начнут нормально жить.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих последних заявлениях последовательно заявлял, что пражским и сочинским документами руководство Армении признало территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

А заявления хунты в Ханкенди, армянской диаспоры и реваншистских сил в Армении просто бред.

Для карабахских армян, которые думают иначе и упорствуют в сепаратизме, путь свободен.