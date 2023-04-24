Встанет ли Армения на путь изменений?

Автор: Эмин Севдималиев

Сегодня Армения отмечает годовщину со дня так называемого "геноцида армян". То, что Армения сравивает это событие по значимости с Холокостом, уже само по себе является наглостью. Особенно учитывая то, что в отношении "геноцида армян" существуют значительные сомнения.

В прошлом Армения считала, что она может выступать с позиции силы на переговорах с Азербайджаном и Турцией. Читатель хорошо знаком с моделью поведения Еревана в отношениях с Баку, однако, многие могут не помнить, что около 15 лет назад Турция протянула оливкую ветвь Армении. Тогда Ереван посчитал, что предложение Анкары о совместном расследовании событий, которые произошли в Османской империи, не соответствуют интересам страны и выдвинули ряд условий, которые Турция должна была принять для продолжения диалога с Арменией. Что и понятно, так как совместное расследование могло бы разрушить тщательно выстроенную мифологию, надломить социальный контекст в Армении, поставив под удар часть национальной идентичности и, наконец, привести к политической нестабильности в стране.

Прошло около 15 лет с того момента. "Футбольная дипломатия" президента Эрдогана и предложение Турции остались в истории. С другой стороны, за эти годы Армения так и не образумилась, что привело ее к сокрушительному поражению во Второй Карабахской войне, потере огромного количества человеческих жизней.

Помимо этого, Армения находится на обочине всех экономических проектов в регионе. Политика Еревана, сомнительный реалполитик, основанный на ошибке подтверждения, когда правительство Армении принимало во внимание только аргументы, которые подтверждали ее позицию, привело страну к метафорическому "кризису среднего возраста".

В сегодняшний речи, посвященный "геноциду", премьер-министр Никол Пашинян сказал следующее: "стратегический выбор Армении относительно региона заключается в следующем: "есть ли у нас воля и способность регулировать и развивать наши региональные отношения, независимо от того или тем более в условиях, когда существующие угрозы безопасности вокруг нас обостряются по региональным или внерегиональным причинам?"

"Сознавая все трудности и сложности, наше правительство решило пойти по пути поиска положительного ответа на этот вопрос, потому что только так можно гарантировать безопасность и благополучие", - подчеркнул Пашинян.

Но мы не питаем иллюзий относительно сегодняшего заявления главы правительства, помня, что самым большим врагом Армении является она сама.

Парадоксально то, что Армения не имеет морального права обвинять кого-либо в этнических чистках, "геноцидах" и отсутствии морали. Армения сама провела этническую зачистку Карабаха в 90-х, когда не осталось ни одного азербайджанца на наших землях. Армения совершила геноцид в Ходжалы, когда азербайджанцы были зверски убиты только за то, что они - азербайджанцы.

И напоследок. В Армении был выбран президентом военный преступник - Серж Саргсян. В книге Томаса де Ваала "Черный сад" приводится следующая цитата военного преступника, ставшего президентом: "Но я думаю, что главный вопрос был совсем в другом. До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]. Вот что произошло".

Армении повезло, что она не стала изгоем политического мира. Хотя, разве она им не стала? Сомнительная репутация, постоянные жалобы на мнимые притеснения, отсутствие рационального подхода к решению политических вопросов и полное исключение из региональных экономических и политических проектов. Армения не является хозяйкой своей судьбы, и пока страна не станет нести ответственность за свои действия и решения, это не изменится.