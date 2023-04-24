В Баку ответили на необоснованные заявления МИД Франции

На фоне усилий Азербайджана по обеспечению мира, стабильности и развития в регионе, нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, таких как территориальная целостность и суверенитет, французская сторона, демонстрируя одностороннюю позицию, не должна создавать условий для попыток препятствовать процессу.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу необоснованного заявления пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр в связи с созданием Азербайджаном пограничного контрольно-пропускного пункта.

Гаджизаде отметил, что заявление, сделанное 23 апреля пресс-секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр в связи с созданием азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта в начале дороги Лачин-Ханкенди, совершенно необоснованно.

"Создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе на своей суверенной территории является суверенным и легитимным правом нашей страны. Утверждение о том, что этот шаг якобы противоречит трехстороннему заявлению, какому-либо международному документу или решению суда, не имеет под собой никаких оснований. Азербайджан, как и всегда, в рамках своих обязательств гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, передвигающихся по Лачинской дороге, и продолжит соответствующие меры в этом направлении", - говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана.