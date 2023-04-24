https://news.day.az/politics/1558286.html Пощечина Армении от Международного суда
Пощечина Армении от Международного суда
21 апреля 2023 года азербайджанская сторона официально представила в Международный суд предварительные возражения против основного иска, выдвинутого Арменией против Азербайджана в рамках Конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации", сообщает в понедельник Day.Az.
В связи с этим Международный суд приостановил рассмотрение основного иска Армении.
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