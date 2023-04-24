Пощечина Армении от Международного суда

21 апреля 2023 года азербайджанская сторона официально представила в Международный суд предварительные возражения против основного иска, выдвинутого Арменией против Азербайджана в рамках Конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации", сообщает в понедельник Day.Az.

В связи с этим Международный суд приостановил рассмотрение основного иска Армении.