Армения и Франция будут лишь грызть ногти

Автор: Ибрагим Алиев

С завершением Второй Карабахской войны и освобождением азербайджанских территорий от армянской оккупации, несмотря на десятилетия несправедливости и преступлений, Баку предложил Еревану закрыть страницу вражды и начать работу над подписанием мирного договора ради процветания всего региона Южного Кавказа.

В Армении с поражением не смирились и по-прежнему затягивают с мирными инициативами, продолжая политику провокаций и агрессии, бесмысленно надеясь на реванш. По сегодняшний день армяне делали все возможное, чтобы обойти трехстороннее заявление, которое было подписано 10 ноября 2020 года. В частности, среди злодеяний Еревана - продолжающееся минирование суверенных территорий Азербайджана, вооружение армянских боевиков в обход Лачинской дороге, а также незаконный вывоз полезных ископаемых и природных ресурсов нашей страны.

Последние инциденты показали лишь то, что расчитывать на совесть соседа бессмысленно и, чтобы обеспечивать безопасность в Лачинском коридоре крайне, необходима установка контрольно-пропускного пункта, что и произошло 23 апреля.

В целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

Несмотря на то, что его установка была неизбежной, вой соседи подняли сразу, заявляя не только о "нарушении Трехстороннего заявления", но и предательстве России. Кто только ни издавал вопли - армянские СМИ, МИД Армении, т.н. "мид" несуществующего "арцаха" и даже католикос, который зачем-то полез в политику, хотя должен, по идее, заниматься исключительно духовными вопросами.

Последними в попытке хоть как-то повлиять на суверенное право Азербайджана бросились французы, чьи интересы явно в том, чтобы поддерживать напряженность в регионе.

МИД двуличной Франции выступил, выразив "сожаление по поводу создания Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на въезде в Лачинский коридор", что, по-мнению шизофреников якобы противоречит обязательствам, принятым в рамках заявлений о прекращении огня, и наносит ущерб переговорному процессу.

"Франция призывает Азербайджан соблюдать свои международные обязательства, в частности, применять временные меры, указанные Международным судом в постановлении от 22 февраля, которые имеют обязательную силу", - отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции также призвали восстановить свободное передвижение людей и товаров по Лачинскому коридору в обоих направлениях и обеспечить непрерывное снабжение населения газом и электричеством.

Сколько коньяка выпили французские дипломаты перед публикацией этого наиглупейшего заявления, неизвестно, но разложим для них все по полочкам.

Во-первых, установка КПП на границе с Арменией никак не может противоречить обязательствам и трехстороннему заявлению, так как все с точностью до наоборот. В шестом пункте прописано, что Баку гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору, так что Азербайджан вместе с российскими миротворцами ответственен за то, чтобы по коридору не шла незаконная поставка вооружений, боевиков и мин. После установки КПП ее и не будет, что является гарантией безопасности для гражданских машин. Ничего незаконного не перевозишь? Проезжай спокойно, никто и пальцем не тронет. Любой конфликт на этой дороге всегда инициировался армянской стороной. Азербайджанцы лишь показали свою ответственность и приверженность договоренностям. Поэтому данная фраза французского внешнеполитического ведомства не имеет никакого смысла, а только направлена на то, чтобы оправдать своих коньячных собутыльников.

Во-вторых, по поводу "соблюдения международных обязательств". Хотим призвать Париж соблюдать международное право и прекратить свою неоколониалистскую политику в отношении других, в частности, африканских государств. Мы сожалеем, что современное французское государство все еще придерживается средневековой захватнической политики, а не современной дипломатии. Послушается Франция нашего совета, при том, что она совершенно неправа в данном вопросе? Конечно нет. Там будут ухмыляться. Вот такая же, даже реакция сегодня в Баку. Тем более, что международное право на нашей стороне.

В-третьих, восстанавливать нечего, ибо свободное передвижение людей и товаров по Лачинскому коридору в обоих направлениях никто не останавливал с азербайджанской стороны. По дороге ежедневно проезжают десятки машин снабжения РМК, автомобили МККК, армянское население Карабахского экономического района Азербайджана может беспрепятственно выехать в Армению. Дело в том, что им мешают сами сепаратисты, которые хотят создать видимость "блокады" и "гуманитарного кризиса", чтобы продолжить свои незаконные действия, в частности, криминальный бизнес по грабежу локальных природных ресурсов.

В общем, можно констатировать, что Франция опять села в лужу, показав свое пристрастное к армянам отношение, вместо того, чтобы поддерживать нейтралитет и не вмешиваться во внутренние вопросы нашей страны так же, как и Баку не вмешивается во внутренние проблемы Парижа, который чуть не развалился из-за скандальной пенсионной реформы и многомиллионных протестов. Репутация Макрона уже не восстановится.

На фоне усилий Азербайджана по обеспечению мира, стабильности и развития в регионе, нормализации отношений с Арменией на основе уважения принципов международного права, таких как территориальная целостность и суверенитет, французская сторона, демонстрируя одностороннюю позицию, не должна создавать условий для попыток препятствовать процессу.

Повторим еще раз - создание Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на границе на своей суверенной территории является суверенным и легитимным правом нашей страны. Утверждение о том, что этот шаг якобы противоречит трехстороннему заявлению, какому-либо международному документу или решению суда, не имеет под собой никаких оснований. Азербайджан, как и всегда, в рамках своих обязательств гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов, передвигающихся по Лачинской дороге, и продолжит соответствующие меры в этом направлении. А тем, кому это не нравится, придется лишь стоять в стороне и грызть ногти, ибо ничего не сможет повлиять ни на наши решения, ни на новую реальность в регионе. Чем раньше произойдет это осознание, тем быстрее установятся долгосрочный мир и стабильность в регионе.