Вашингтон, Париж и Брюссель уже поддержали Ереван. Армения предает Россию и уходит к Западу.

Как передает Day.Az, об этом в своем Телеграм-канале написал российский государственный и общественный деятель, политолог Сергей Марков, комментируя истерику в Армении из-за установки Азербайджаном КПП на своей суверенной территории. Напомним, что армяне сразу же обвинили Россию "в предательстве всего армянского народа".

"Азербайджан 23 апреля установил свой КПП на Лачинской дороге, заявив, что этот пункт необходим. Чтобы не было провоза мин в Карабах. Есть множество примеров установки там Арменией мин 2021 года выпуска. Чтобы не было ротации военного армянского гарнизона в Карабахе, который там находится. Чтобы не было вывоза природных ресурсов, провоза оружия", - пишет Марков.

Политолог отметил, что все эти действия Еревана нарушают договоренности.

"Ереван, обращаясь к США, Франции и ЕС и получая от них поддержку, предает Россию. Армению мы предупреждали уже давно", - добавил Марков.