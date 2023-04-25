Истерика Пегова: "внезапно прозревших" друзьях Армении

Автор: Акпер Гасанов

Недолго музыка играла, Семен недолго танцевал. Это я про российского пропагандиста Пегова, одинаково презираемого во многих странах мира - от Азербайджана до Украины, включая Грузию и Молдову. Семен "заслужил" этот статус - провокациями занимался безостановочно, работая ртом так, что многим актрисам из фильмов для взрослых впору у него мастер-класс брать.

Прекрасно помню, как он врал этим самым ртом в ходе 44-дневной войны, по сути выполняя роль информационной обслуги карабахских сепаратистов. Семен отрицал взятие азербайджанской армией Гадрута и Шуши, даже после того, как это стало очевидным фактом. К счастью для себя, он успел унести ноги из зоны боевых действий в Карабахе. Но Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против него из-за въезда на территорию Нагорного Карабаха без официального разрешения. В общем, в нашу страну он больше не ездок. Или не ездун, кому как больше нравится.

При этом, такой же статус персоны нон-грата он имеет и в Грузии. За то, что в августе 2008 года осуществлял информационную поддержку абхазских сепаратистов. Наконец и Генпрокуратура Украины заочно объявила подозрение Пегову за оправдание войны РФ против Украины. И это все справедливо - Пегов тиражировал и тиражирует фейки безостановочно, не стыдясь разоблачения и, соответственно, получения новых доказательств того, к журналистике он имеет такое же отношение, какое Ким Кардашьян имеет к опере и балету.

Рассказываю обо всем этом подробно, чтобы был особо понятен весь смак нынешней новости, которая состоит в том, что Пегов обрушился с критикой на едва ли не единственную, после России, страну, где его не готовы были закидать тухлыми яйцами при встрече. Да, он возмутился Арменией. И как возмутился! По полной программе, что называется, не щадя эпитетов. Забавное, сразу скажу, было зрелище, которое, впрочем, спровоцировали сами армяне.

Дело в том, что в Ереване в преддверии "дня памяти жертв геноцида армян" прошло факельное шествие, во время которого были демонстративно сожжены флаги Азербайджана и Турции. Особой смелости для этого не нужно. И я хотел бы посмотреть на то, хватит ли ее у армян на то, чтобы сделать такое на освобожденных территориях Азербайджана, которые почти тридцать лет были под армянской оккупацией. Ясное дело, что не хватит.

И Пегов, уверен, не обратил бы на традиционный армянский вандализм никакого внимания, если бы не обнаружилось, что участники факельного шествия сожгли и российский флаг. Позже оказалось, что Пегов опубликовал фейк. Вот тут Семен получил команду "фас" и взорвался! В своем Телеграм-канале он сравнивает шествие в столице Армении с факельным шествием в Берлине в день назначения Адольфа Гитлера рейхсканцлером Германии - 30 января 1933 года.

Нет, по сути все правильно, но куда же ты, Сема, раньше смотрел?! Ведь, такого рода факельные шествия в РА являются традиционными. А ты, Пегов, в Армению ездил, как в родной Смоленск, если не чаще. Ездил и молчал, не забывая делать приятное языком армянским националистам. Все это забыто и теперь Пегов призвал к "денацификации банановой республики Армения", указав на то, что это "неизбежно".

"И чем раньше мы приступим, тем меньше ножей в спину от псевдосоюзников получим", - призывает он. Насчет "банановой республики Армения" все верно. Но, опять же, это состояние РА давнее и стабильное. Так что поздновато "прозрел" Семен. Хотя, возможно, есть его "прозрению" объяснение. Ведь совсем недавно издателя, основателя холдинга "Ньюс Медиа" Арама Габрелянова не впустили в Армению.

Российские СМИ сообщали, что по прибытии в Ереван его попросили подождать, потом заявили, что есть проблемы с паспортом. В конечном результате выяснилось, что он находится в списке нежелательных лиц. А ведь именно Габрелянов является создателем проекта "Семен Пегов". Но в благодарность от руководства РА Габрелянову не только не выдали ящик коньяка, но и послали далеко и надолго. Он улетел, не обещав вернуться.

И вот, его прихвостень Пегов подал голос. Правду сказал, конечно, про Армению. Но правда из уст того, кто всегда обелял оккупационную политику РА, звучит трагикомично. Жду теперь, что "внезапно прозреют" по команде "фас" многие иные российские пропагандисты и политики, привыкшие обелять РА и карабахских сепаратистов. Особенно забавно будет послушать мнение по поводу сожженного в Ереване российского флага депутата ГД Милонова.

Впрочем, он может пока ничего и не скажет, ожидая, когда до него дойдет очередь при получении приказа возмущаться теми, кем еще вчера восторгался. Но и красноречивое молчание Милонова и прочих российских информационных рупоров армянского реваншизма, также забавно, как и истерика Семена Пегова.