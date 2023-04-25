Глава МИД Франции посетит Азербайджан

Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна с 26 по 28 апреля посетит Азербайджан и Армению с визитом, передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу французского МИД.

В ходе визита министр выразит приверженность Франции поддержке переговоров между двумя странами во имя справедливого, прочного мира, уважающего территориальную целостность и принципы международного права.

Ожидается, что во время визита Катрин Колонна проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.