https://news.day.az/politics/1558380.html Глава МИД Франции посетит Азербайджан
Глава МИД Франции посетит Азербайджан
Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна с 26 по 28 апреля посетит Азербайджан и Армению с визитом, передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу французского МИД.
В ходе визита министр выразит приверженность Франции поддержке переговоров между двумя странами во имя справедливого, прочного мира, уважающего территориальную целостность и принципы международного права.
Ожидается, что во время визита Катрин Колонна проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
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