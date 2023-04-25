https://news.day.az/politics/1558386.html Для армян мир - это война? - ВИДЕО
Для армян мир - это война? - ВИДЕО
"Армяне не только скандируют перед нашим посольством лозунги о мире, но и выражают территориальные претензии к суверенному Азербайджану и Турции".
Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в своем аккаунте в Твиттере.
"Слово "мир" переводится с армянского как "война"?!", - отметил дипломат.
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