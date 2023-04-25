Для армян мир - это война?

"Армяне не только скандируют перед нашим посольством лозунги о мире, но и выражают территориальные претензии к суверенному Азербайджану и Турции".

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим в своем аккаунте в Твиттере.

"Слово "мир" переводится с армянского как "война"?!", - отметил дипломат.