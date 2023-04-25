Предвзятые высказывания депутата Вахида Ахмедова рассмотрят в дисциплинарной комиссии

Вопрос о предвзятых высказываниях депутата Вахида Ахмедова несколько дней назад во время интервью одному из интернет-телеканалов будет рассмотрен в дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова дала поручение в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента.

Отметим, что депутаты подвергли резкой критике высказывания Вахида Ахмедова и попросили рассмотреть данный вопрос в дисциплинарной комиссии.