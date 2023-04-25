Все, кто пользуется благами Азербайджана, должны быть гражданами нашей страны

- Чингиз Абдуллаев обратился к армянскому меньшинству в Карабахе в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО

Источник: Агентство международной информации Trend

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Гостем передачи стал народный писатель Азербайджана, президент ПЕН-клуба, первый секретарь Союза писателей, доктор юридических наук, профессор, лауреат многих международных премий и наград, кавалер ордена "Шохрат", почетный доктор шести университетов Чингиз Абдуллаев.

В передаче обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество.

"Азербайджан, во-первых, проявляет свою гуманитарную волю - предоставляет газ, свет и позволяет им жить на нашей земле, не изгоняет и не делает то, что делали в Зангезуре наши соседи. Все люди, живущие на территории Азербайджана, пользующиеся благами азербайджанской земли и правами - они все должны быть гражданами нашей страны", - сказал он.

Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.