Армяне Карабаха должны радоваться установке КПП в Лачине. И вот почему

Безопасность любого государства начинается с его границ. Мы на условной границе с Арменией обеспечиваем безопасность и территориальную целостность Азербайджана. Оставался только один участок - так называемый "лачинский коридор", который находился под контролем российского миротворческого контингента, временно размещенного на территории нашей страны. Все процессы, имевшие место на протяжении двух с половиной лет, показали, что этот участок на самом деле полностью бесконтролен.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Российские миротворцы не выполняли своих обязательств, в результате чего и они, и армянская сторона использовали эту 5-километровую зону в собственных целях. Согласно Трехстороннему заявлению от 10 ноября РМК должен был обеспечивать безопасный проход в Карабахский регион гуманитарных грузов и армянских гражданских лиц, имеющих родственников в Азербайджане. Однако вместо этого миротворцы обеспечивали безнаказанный провоз армянами военных грузов, военнослужащих, террористов, представителей спецслужб определенных стран, наемников. По некоторым данным, численность незаконных вооруженных формирований на территории ответственности РМК выросла за послевоенные годы почти вдвое.

Участились наглые вылазки армянских боевиков, случаи минирования наших территорий минами, изготовленными в Армении уже гораздо позже окончания 44-дневной войны. Все это результат безответственности и преступной халатности миротворческого контингента. Все, что может создать угрозу безопасности Азербайджана внутри самой страны, располагается в зоне временной ответственности РМК. Здесь создавался очаг напряженности и угрозы, который как раковая опухоль разрастался. Последней каплей стал подрыв на мине нашей военной машины снабжения в Шушинском районе. Проверка территории подрыва показала наличие там недавно заложенных армянских мин.

То есть Лачинская дорога использовалась совсем не в тех целях, ради которых Азербайджан гуманно разрешил ее использование. Установка КПП на границе продиктована многими факторами. Кстати, армяне за день до нас поставили КПП на своей стороне границы.

Когда наши активисты начали акцию на Лачинской дороге, руководитель РМК Волков, отвечая на вопрос о "чудесном" появлении на территории Азербайджана армянских мин 2021 года выпуска, заявил, что у миротворцев, мол, нет технических средств для того, чтобы контролировать все грузы. Это был очень непрофессиональный ответ на ясно поставленный вопрос. И говорит это не какой-то рядовой деятель, а руководитель миротворческого контингента.

Да, многие нас сегодня критикуют за этот шаг. Ну и что? Азербайджан будет поступать так, как необходимо ему, в интересах безопасности народа и государства, в интересах территориальной целостности нашей страны. Никто нас на этом пути не остановит. Мы дали достаточно времени и мировому сообществу, и российским миротворцам, чтобы заставить Армению выполнять пункты Трехстороннего заявления и перестать использовать Лачинскую дорогу не по назначению. Но результатов не было, так что установка КПП это необходимый, полностью обоснованный и абсолютно законный шаг. Азербайджан продемонстрировал всем, что готов к мирному сосуществованию. И, кстати, открытие пограничного КПП это как раз шаг к миру. Если террористам (а иначе армянские формирования в зоне РМК назвать нельзя) не будет поступать оружие и пополнение, если прекращается перевозка военных грузов, армянским бандам станет сложнее действовать. Тем самым мы создаем условия для мирного урегулирования всех вопросов. Кроме того, открытие КПП имеет огромное психологическое значение.

Не сомневаюсь, что вместе с нами радуются событиям 23 апреля и простые армяне, проживающие в зоне РМК. Они устали от противостояния и хотят спокойно жить на этой земле в статусе граждан Азербайджана. Президент Ильхам Алиев очень правильно отметил, что простые жители Карабаха являются заложниками сепаратистов и незаконных военных формирований. В интервью телевидению в Сальяне глава государства фактически расписал дорожную карту, по которой будет действовать Баку. Первоначально - установка КПП, затем, выдворение незаконных армянских вооруженных формирований (если потребуется - силой). Далее следует принятие азербайджанского гражданства местными армянами и выезд из страны тех, кто этого не пожелает. Открытие контрольно-пропускного пункта дает толчок мирным процессам и реинтеграции, потому что будет менять, я бы сказал" "экологию" в зоне РМК. Сепаратисты не смогут нагло себя вести, как прежде, потому что въезд и выезд будет контролироваться нашими пограничниками.

Что касается акции экологов, то, думаю, после установки КПП общественным активистам уже не будет необходимости ее продолжать. Их работу теперь продолжит Государственная погранслужба. Но эта акция сыграла огромную роль в таком развитии процессов, в том, что вскрылись тайные тропы армян и в конечном итоге был установлен пограничный контрольный пункт.

Первоначально контроль будет осуществляться совместно с российскими миротворцами и российско-турецким мониторинговым центром. Азербайджан готов к любому сотрудничеству, которое ведет к миру, реализации справедливых интересов Азербайджанского государства и азербайджанского народа, и служит развитию региона.

Нельзя не напомнить цитату главы государства о том, что он знает что, как и когда нужно делать. Он ясно дал понять, что все пункты Трехстороннего заявления будут выполнены, независимо от того, как к этому будет относиться Армения. Никто не сможет нам тут помешать. То, что Азербайджан открыл свой первый пограничный КПП на границе с Арменией, говорит о том, что мы идем к нашей цели и будет двигаться по этому пути до конца.

Тот механизм, который создан сегодня на Лачинской дороге, отзовется на том механизме, на основе которого будет создаваться Зангезурский коридор. Думаю, до конца этого года и этот вопрос будет решен. Не случайно Президент назвал 2023 год решающим для многих вопросов. К таким вопросам относится выдворение из Карабаха незаконных армянских военных формирований, разоружение армян, подписание мирного договора, делимитация границы и начало реинтеграции армян Карабахского региона в азербайджанское общество.

Все пункты Трехстороннего заявления будут выполнены, и 2023 год в этом плане войдет в историю.

Лейла Таривердиева