Учения азербайджанских артиллеристов

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны, продолжаются тактические учения с боевой стрельбой, проводимые в подразделениях ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии в ночное и дневное время суток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, согласно плану, были проверены учебно-материальная база артиллерийских дивизионов, выведенных из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, оснащенность личного состава, уровень выполнения нормативов в индивидуальном и групповом зачетах.

Затем подразделения заняли огневые позиции и произвели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок.

В ходе учений, проводимых в целях совершенствования практических навыков подразделений и повышения боеспособности личного состава, точным огнем были уничтожены цели условного противника.