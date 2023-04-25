Парламент Азербайджана принял отчет Счетной палаты

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждался отчет Счетной палаты Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отчет представил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов.

Аудиторская деятельность, осуществляемая Счетной палатой, регулируется статьей 22 закона Азербайджанской Республики "О Счетной палате". Данным ведомством было проведено девять финансовых аудитов в соответствии с планом деятельности на 2022 год. По итогам 2022 года, хотя число финансовых проверок было меньше по сравнению с предыдущим годом, были проведены проверки по большему объему средств, который составил 5573,3 миллиона манатов.

После обсуждения отчет был вынесен на голосование и принят.