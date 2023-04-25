Благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку ускорению подписания меморандума по "Кольцу солидарности".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Болгарии Розен Христов на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

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