https://news.day.az/politics/1558534.html Я благодарю Президента Ильхама Алиева за политическую поддержку в подписании Меморандума о взаимопонимании по Кольцу солидарности - Президент Болгарии
Я благодарю Президента Ильхама Алиева за политическую поддержку в подписании Меморандума о взаимопонимании по Кольцу солидарности - Президент Болгарии
Я благодарю Президента Ильхама Алиева за политическую поддержку в подписании Меморандума о взаимопонимании по "Кольцу солидарности".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Болгарии Румен Радев.
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