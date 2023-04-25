Я благодарю Президента Ильхама Алиева за политическую поддержку в подписании Меморандума о взаимопонимании по "Кольцу солидарности".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Болгарии Румен Радев.

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