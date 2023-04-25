Азербайджан играет ключевую роль в энергоснабжении всего региона.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску после церемонии подписания в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"Румыния менее зависимая от российского газа страна. У нас налаженная добыча газа, мы обнаружили запасы в Черном море. Мы обеспечиваем за счет производства 80-85 процентов всего потребления. У нас уже есть контракт с Азербайджаном. Мы будем играть роль транзита в "Кольце солидарности". К началу 2027 года наш газ будет поставляться по Кольцу солидарности". Молдова и Украина в регионе также нуждаются в поддержке для обеспечения безопасности поставок. Мы не можем импортировать много газа из Азербайджана без Турции. Азербайджан является ключевым игроком, стратегическим партнером для Румынии, а также для Болгарии. У нас долгосрочные отношения. Азербайджан играет ключевую роль в энергоснабжении всего региона", - сказал он.