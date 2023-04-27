Армянский лоббист Адам Шифф устроил "цирк" в Конгрессе США

Автор: Мехти Ахмедзаде

Несмотря на похороненные по результатам 44-дневной войны 2020-го года вопрос "статуса Карабаха" и идею "миацума", мировое армянство все еще безнадежно пытается хоть как-то вернуться к этим вопросам, используя в разных развитых и крупных странах своих агентов. В частности, чаще всего речь идет о США и Франции, где ныне ослабшее армянское лобби имело сильное влияние.

Обе страны не раз заявляли о том, что их позиция о так называемой "независимости Карабаха" остается и будет оставаться неизменной, ибо они, согласно международному праву, признают территориальную целостность Азербайджана, что вызывает истерику у армян при каждом подобном заявлении.

В середине января этого года об этом еще раз напомнила спикер Национального Собрания Франции Яэль Браун-Пиве на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Аленом Симоняном в Ереване. Сказать, что Ален был подавлен, ничего не сказать. Браун-Пиве напомнила Симоняну, что Париж надеется на восстановление мирного диалога между Азербайджаном и Арменией.

"Сегодня мы считаем, что важнее всего мирное урегулирование и восстановление мирного диалога. Все наши усилия направлены на это. Сегодня считаем, что идти другими путями не к месту, поскольку путь мирного урегулирования и диалога полностью не исчерпан, пока не все испробовано. Наша энергия на 100% направлена на это урегулирование", - отметила она.

До этого, еще в 2020-м году, с похожим заявлением выступал и Госдеп США, который, комментируя принятие Сенатом штата Миннесота резолюции по "признанию" вымышленного "арцаха", подчеркнул, что Штаты не собираются ничего признавать. Американское ведомство тогда ударило армянское лобби лицом в грязь, отметив, что являясь страной-сопредседателем, политика Штатов в этом вопросе неизменна.

И вот три года спустя, в 150,000-й раз в конгресс США, вопреки всем неудачам, вновь пытаются просочить очередную резолюцию о "независимости" и "праве на самоопредение". Ее автор - клоун армянского цирка, продажный конгрессмен Адам Шифф, который любит армянские деньги больше, чем свою страну.

В беседе с армянскими СМИ Шифф глагольствует, что проект резолюции призывает не только признать "независимость", но и применить санкции в отношении Азербайджана.

"Мы также должны поддержать процесс расследования военных преступлений, а также добиться наказания виновных в изнасилованиях, убийствах, осквернении тел погибших армян, неосвобождении пленных в нарушение международного права. Это все, к чему должны стремиться США и международное сообщество", - сказал Шифф, подчеркнув, что США должны признать "право Карабаха на самоопределение", "необходимость его отделения во имя спасения" и прекратить посылать помощь Азербайджану.

Наркомания...По другому бредни Шиффа никак не назвать.

В документе также упомянута "блокада" Лачинского коридора, которой по факту нет, и "неспровоцированные нападения Азербайджана на Армению", при том, что агрессию на границе поддерживает исключительно Ереван, пытающийся затянуть подписание мирного договора до бесконечности, как это некогда было с решенным карабахским конфликтом.

В проекте клоуна Шиффа также есть призыв к администрации США прекратить военную помощь Азербайджану (самая большая заноза для армянства). А самое смешное - продажный конгрессмен называет Армению, внимание, демократическим партнером США и призывает поддержать ее территориальную целостность.

Помимо того, что здесь укрываются факты того, что права человека в Армении нарушаются регулярно пашиняновским режимом, который придя к власти, стал таким же, как и его предшественники, Шифф тут фактически наглым образом требует от американского правительства "забить" на свои интересы и выгодные партнерские отношения ради нищей Армении, игнорировать территориальную целостность нашей страны.

То, что бедолага Адам потерял связь с реальным миром и живет, как армяне, в сказочном мире, известно давно, но в этот раз своей деменцией он, похоже, превзошел самого себя. Злодей тут очевиден и это явно не Азербайджан, сколько бы ни кукарекал Шифф. Никакой блокады нет, так же как и не существует никакого "арцаха", "незавизимость" которого якобы важно признавать. Блокировать свой собственный район во время его восстановления - бессмыслица. Есть Карабахский экономический район Азербайджана и он развивается и восстанавливается стремительными темпами с каждым днем. При этом, Баку, помимо мирного договора с Арменией, предлагает армянскому меньшинству в Карабахе полную реинтеграцию на всех правах в азербайджанское общество. Никакой агрессии, кроме вымешленной армянами, тут нет. Поэтому Шиффу стоит придумать аргументы, которые будут более правдоподобными.

Азербайджан давно нейтрализовал и похоронил статус Карабаха. В регионе новая неизменная реальность и сколько бы ни кукарекали всякие шиффы и менендесы в Конгрессе, американским властям дороги отношения с Баку, они понимают, что Азербайджан - это страна, на которую можно положиться, чтобы решать необходимые вопросы. США ведут переговоры с нашей страной на равных. А чем занимается все это время Армения? Лишь клянчет помощь, выпрашивает средства, которые никогда не будут возвращены, и обвиняет любого, кто не с нею. Иметь дело с такой страной, которая живет иллюзиями, и поддерживать ее, как минимум, странно.

Непонятно, на что рассчитывает Шифф, ибо американские власти не раз показывали свою принципиальную позицию, в которой четко отмечается, что портить отношения с Баку никто не собирается. Попытки купленных армянами американских сенаторов торпедировать помощь, оказываемую Штатами Азербайджану обречены на вечный провал, но они продолжают заниматься вредительством, пустив корни в свои кресла, ради армянских гонораров.

Тут важно еще вспомнить то, что ни одна стране в мире, включая Армению, до сих пор не признаёт армянскую "Нарнию" и никогда не признает. Тем более, что сам премьер-министр Никол Пашинян заявил о приверженности Алматинской декларации, в которой, напомним, четко говорится, что границы между новыми государствами основываются на границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская Автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР. То есть, Ереван признает официально - "Карабах - это Азербайджан!". А армянское лобби, которое ныне в "дисконнекте" с армянским правительством, занимается самообманом, слепо надеясь на то, что что-то можно решить грязными подачками и ложью.

Вопрос независимости сепаратистов никогда серьезно не стоял, потому что Баку просто не позволял этого. Позиция была однозначной и непоколебимой. Она исключала обсуждения статуса и любых других противоречащих принципу целостности страны вопросов. Время шло, Азербайджан становился все сильнее и авторитетнее, в то время как Армения уходила на дно с якорем на шее. Как результат, сегодня мировые державы считаются с нашей страной и договориваются с нами на равных. Поэтому не срабатывали спекуляции и шантаж, попытки армян и продажного Адама Шиффа устроить разброд. Ничто не будет срабатывать.

Впрочем даже сами армяне понимают этот расклад событий. После этого идиотского шага Шиффа в соцсетях они пишут, что США ничего не предпримут. Как минимум, потому, что учитывая то, что сам процесс образования "нкр" был обусловлен применением силы, нарушением территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана, а также нарушением основополагающих прав около миллиона вынужденных азербайджанских переселенцев, то признание Карабаха со стороны какого-либо государства будет противоречить его международно-правовым обязательствам.

Напоследок следовало бы также отметить и политические последствия таких действий для всего мирового сообщества. Не секрет, что, если каждый огрызок будет требовать "независимость", то такой парад неминуемо приведет мир к хаосу, ведь Каталония, Страна Басков, Корсика, Шотландия, Северная Ирландия, Фландрия, Квебек и прочие так и ждут ближайшей возможности наличия оснований для провозглашения своей независимости.

Так что рассматривать устроенный Адамом Шиффом цирк стоит рассматривать лишь как отработку обязательств - пошел, сделал, деньги в карман положил, а армянские "друзья", не понимающие нынешнего мирового расклада, довольны. Правда, временно - до очередного заявления Госдепа, что США не признают никакого "Нагорного Карабаха". Далее, как всегда, истерика.