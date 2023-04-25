Военнообязанные практикуют огневую подготовку

В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебно-тренировочные сборы с группой военнообязанных запаса, проводимые в целях совершенствования их боевых навыков.

Как сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана, на сборах, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, выполняются различные задачи.

В ходе сбора военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики вооружения, правила их сборки-разборки и применения.

Военнообязанные успешно выполнили на тренировочной площадке задачи по приведению оружия в боевую готовность, занятию огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей условного противника с соблюдением правил прицеливания.