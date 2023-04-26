Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан и Евросоюз вступили в новый этап энергетического партнерства. 25 апреля в рамках визита в Болгарию Президента Азербайджана Ильхама Алиева был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) с операторами газотранспортных систем Болгарии (Bulgartransgaz), Румынии (Transgaz), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream). Документ подписан в рамках "Кольца солидарности" министрами энергетики Азербайджана Первизом Шахбазовым, Болгарии Росеном Христовым, Румынии Вирджилом-Даниэлем Попеску, министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто и министром экономики Словакии Карелом Хирманом. Подписание прошло в присутствии Президентов Азербайджана и Болгарии. В тот же день Президенты Ильхам Алиев и Румен Радев приняли участие в церемонии открытия офиса SOCAR в Болгарии.

Болгария одна из стран, проявивших наибольшую активность в вопросе доставки в Европу азербайджанского газа. Идея "Кольца солидарности" (STRING) принадлежит Президенту Болгарии Румену Радеву. Поддержанная партнерами по ЕС и Еврокомиссией, инициатива преследует цель повышения безопасности поставок природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу. Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между четырьмя операторами системы передачи и SOCAR по поставкам дополнительных объемов газа из Азербайджана в Европу. Дополнительные поставки газа будут осуществляться через модернизированные системы газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии - "Кольцо солидарности".

С инициативой создания интегрированной сети газопроводов операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии выступили в октябре прошлого года. Bulgartransgaz, Transgaz, FGSZ и Eustream решили действовать сообща в направлении расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном путем транспортировки дополнительных объемов природного газа по существующим у этих стран сетям. Указанные операторы четырех стран сотрудничают достаточно давно, а при поддержке Еврокомиссии STRING сумеет обеспечить надежный альтернативный путь снабжения газом в достаточно больших объемах. Об этом говорилось в совместном заявлении четырех компаний, распространенном в октябре 2022 года. Отмечалось, что благодаря этому проекту в короткие сроки и с минимальными улучшениями существующей инфраструктуры можно будет доставлять до 5 млрд. куб. м азербайджанского газа в год из Турции и Греции в Восточную, Центральную и Западную Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Что позволит европейским потребителям получать большие количества природного газа по Южному газовому коридору.

Подписание меморандума прошло в позитивной атмосфере, было заметно, что все участники находятся в приподнятом настроении. Самое эффективное решение энергетического кризиса - это поставка азербайджанского газа в Европу, заявил на церемонии Петер Сиярто. Розен Христов поблагодарил Президента Азербайджана за поддержку ускорению подписания меморандума. Вирджил-Даниэль Попеску предложил обеспечить возможность для присоединения к "Кольцу солидарности" других стран. А Карел Хирман назвал данную инициативу новой страницей в энергосотрудничестве с Азербайджаном.

К участникам церемонии по видео обратилась комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон. "Этот Меморандум о взаимопонимании имеет большое значение. Азербайджан показал себя надежным партнером. Европейская комиссия продолжит работу с Азербайджаном", - заявила она, неоднократно повторив это - "Азербайджан - надежный партнер". Как о надежном партнере о нашей стороне говорил также Президент Болгарии Румен Радев.

Мнения, прозвучавшие на церемонии подписания меморандума по "Кольцу солидарности", еще раз показали, что за последние годы Азербайджан зарекомендовал себя как очень значимый энергетический партнер Европы.

Выступая на церемонии подписания, Президент Ильхам Алиев напомнил, что в 2021 году, то есть в первый год коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу, Азербайджан поставил своим партнерам 8 миллиардов кубометров газа. в этом году страна планирует увеличить этот показатель до 12 миллиардов кубометров. "То есть это будет почти половина нашего общего объема экспорта, который мы планируем в этом году на уровне 24,5 миллиарда кубометров. Конечно, объемы нашего производства и экспорта будут расти, потому что мы будем увеличивать добычу на существующих газовых месторождениях. В ближайшие годы мы также ожидаем добычу природного газа на новых месторождениях", - сказал глава государства. Он также отметил, что до конца этого года планируется начать поставки газа в Венгрию и Словакию.

Напомним, что в июле 2022 года между Азербайджаном и Еврокомиссией был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетической сфере. На основе этого Меморандума к 2027 году в два раза будут увеличены поставки газа в Европу. В настоящее время обсуждается вопрос двукратного увеличения мощности газопроводов TAP и TANAP. Это говорит о том, что в азербайджанском газе есть большая необходимость. STRING - инициатива, служащая реализации поставленных в соглашении целей. Объединение вопросов энергобезопасности нескольких стран Евросоюза посредством STRING это хороший пример кооперации в общих интересах. В начале этого года Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. ЕК ответила положительно.

Со своей стороны Азербайджан всегда выступал и выступает за инициативность своих энергетических партнеров и внимательно подходит ко всем предложениям. Со своей стороны Баку очень четко выполняет собственные обязательства, не обещает больше того, что может дать, и в обязательном порядке дает то, что обещал. Не случайно многие страны Евросоюза в трудный момент обратили внимание именно на ресурсные возможности Азербайджана. Кроме того, перед глазами пример таких стран, как Италия и Греция, еще до глобальных сдвигов выбравшие в партнеры Азербайджан. Та же Италия благодаря этому выбору без проблем пережила энергетический кризис 2021 года. Позитивные результаты энергопартнерства с Баку уже ощущает на себе и Болгария. С 1 апреля в этой стране впервые за долгое время начал дешеветь газ. Как сообщала Комиссия по энергетическому и водному регулированию, в расчет стоимости газовой смеси была включена цена на азербайджанский газ, который поставляется по интерконнектору Болгария-Греция. Эти объемы покрывают около 51,9 процентов потребления страны и имеют ключевое значение для достижения благоприятных цен на газ.

После подписания меморандума с ЕС, Азербайджан приступил к его реализации как на непосредственно газовом, так и на дипломатическом фронте. В декабре прошлого года глава государства посетил с визитами Албанию и Румынию. В ходе ответного визита Президента Румынии в февраля этого года была достигнута договоренность о поставке в эту страну дополнительных объемов природного газа. В январе Президент Ильхам Алиев совершил визит в Венгрию, где был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области природного газа. Тема азербайджанского газа была в центре обсуждений и во время апрельского визита главы Азербайджана в Боснию и Герцеговину. Эта страна входит в десятку государств, ожидающих каспийское голубое топливо. Теперь в их числе и Албания. Она не так давно вошла в эту "команду". Во время своего визита в Тирану Президент Ильхам Алиев заверил, что Албания начнет получать азербайджанский газ, как только будет готова к эксплуатации ее газораспределительная сеть.

Что касается Болгарии, то эта страна в числе первых подключилась к партнерству с Азербайджаном. Предыдущий визит Президента Ильхама Алиева в Болгарию состоялся в октябре прошлого года. Тот визит глава болгарского государства назвал поворотной точкой в развитии сотрудничества двух стран. Добавим к этому, что поворотной точкой обсужденные в Софии вопросы стали не только для Болгарии, но и для других стран Евросоюза. Потребность в азербайджанском газе на европейском энергетическом рынке постоянно растет. Наша страна занимает все большее место в вопросе обеспечения энергобезопасности ЕС и в проекте "Кольца солидарности". Подписанный в Софии меморандум можно назвать новой страницей в энергетической политике Президента Ильхама Алиева. В целом Азербайджан планирует обеспечить энергетическое благополучие 10 европейских стран. Для такой небольшой страны, как наша, обладающей сравнительно небольшими запасами газа, это серьезное достижение. И не приходится сомневаться, что это достижение станет одним из многих.