https://news.day.az/politics/1558722.html Назначен новый командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе
Назначен новый командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе
Как сообщалось ранее, сегодня армянские СМИ написали, что Россия решила отозвать командующего российским миротворческим контингентом (РМК) в Карабахе Андрея Волкова и заменить его другим лицом. Уже известно, кто будет новым командующим.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, новым командующим РМК в Карабахе назначен генерал-полковник Александр Ленцов.
Отмечается, что Волков готовится к отъезду, новый командующий прибудет в ближайшие дни.
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