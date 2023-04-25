Назначен новый командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе

Как сообщалось ранее, сегодня армянские СМИ написали, что Россия решила отозвать командующего российским миротворческим контингентом (РМК) в Карабахе Андрея Волкова и заменить его другим лицом. Уже известно, кто будет новым командующим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, новым командующим РМК в Карабахе назначен генерал-полковник Александр Ленцов.

Отмечается, что Волков готовится к отъезду, новый командующий прибудет в ближайшие дни.