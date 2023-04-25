Слагаемые исторических побед: болгарский прорыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Совершенно очевидно, что 2023 год является годом блестящих политико-экономических побед, геополитических прорывов Азербайджана, во главе которого стоит политический деятель мирового масштаба Ильхам Алиев. Одним из самых ярких эпизодов этой политики стало установление КПП в Лачинском коридоре. Надпись, гласящая "Внимание! Вы въезжаете на территорию Азербайджанской Республики", является мощным ответом не только официальному Еревану, но и всему мировому армянству и их покровителям.

Какие только сейчас "версии" не высказываются ими, кого только не обвиняют- все без толку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз доказал, что способен добиваться любых побед, вопреки препятствиям, которые чинятся на его пути. А еще, он вновь продемонстрировал, сколь серьезно выросла геополитическая значимость Азербайджана и сколь, соответственно, велико число союзников нашей страны.

Очередное подтверждение этому мы увидели сегодня, когда по приглашению Президента Республики Болгария Румена Радева, глава нашего государства посетил с рабочим визитом город Софию. Замечу, что этот визит стал пятым визитом Президента Азербайджана в Болгарию. Предыдущий его вояж в Софию имел место 30 сентября - 1 октября 2022 года. И в рамках этого визита, 1 октября прошлого года состоялась церемония ввода в эксплуатацию газопровода Греция-Болгария.

На сей раз состоялся ряд поистине исторических для нашей страны, событий. Так, Президенты Азербайджана и Болгарии приняли участие в открытии офиса SOCAR в Софии. Безусловно, это очень важный шаг. О том, сколь успешно SOCAR работает в самых разных странах мира, формируя позитивный образ нашего государства высоким качеством сервиса, можно говорить и писать долго. Теперь все это увидят и в Софии.

Еще одно крайне важное событие- был подписан "Меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами систем передачи Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии и SOCAR" Этот документ определяет направления сотрудничества между 4 операторами системы передачи и SOCAR для поставок дополнительного газа из Азербайджана в Европу. Они будут осуществляться через модернизированные системы газотранспортных сетей Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, так называемое "Кольцо Солидарности".

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто уже прокомментировал это событие. Он заявил, что самое эффективное решение энергетического кризиса - это поставка азербайджанского газа в Европу. Безусловно, очень важным, в этой связи, было и заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Мы увеличим географию поставок нашего газа с шести до как минимум десяти стран. Я говорю "как минимум", потому что думаю, что это еще не конец. Мы планируем расширение, поскольку наше присутствие на европейском газовом рынке будет еще больше", подчеркнул глава нашего государства.

Это были слова политического деятеля, который всегда реализует то, что обещал. Мы уже видим, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности стран Балканского региона. Мы уже видим, что Трансадриатический трубопровод, по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, проходит через Балканский регион - Грецию и Албанию. Это все- итог огромной, зачастую невидимой глазу обывателя, работы.

В этой связи нужно вспомнить про очень успешные визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию, Албанию, Сербию и Румынию во второй половине 2022 года, его встречи с премьер-министрами Хорватии и Черногории в рамках Давосского экономического форума в январе 2023 года, а также недавний визит главы нашего государства в Боснию и Герцеговину.

В целом, качественно новый характер азербайджано-болгарские отношения приобрели после подписания 4 марта 2015 года в ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Софию, совместной Декларации о стратегическом партнерстве. Этим важным документом стороны заявили, что вступили в стратегическое партнерство с целью углубления и расширения сотрудничества между двумя странами как в двустороннем формате, так и в международном мире в областях, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, в 2022 году между нашими странами были интенсивные визиты. Министры энергетики, иностранных дел и внутренних дел Азербайджанской Республики посетили Болгарию, а министры энергетики и экономики Республики Болгарии посетили нашу страну. Все это - звенья той самой цепи успешной внешнеполитической концепции Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря которой стремительно растет число друзей и стратегических партнеров нашего государства. Это то, благодаря чему Азербайджан успешно противостоит козням мирового армянства и их покровителей, добиваясь всех поставленных целей, восстановив свою территориальную целостность и закрепив за собой статус ведущего государства Южного Кавказа.