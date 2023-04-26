https://news.day.az/politics/1558776.html МИД Азербайджана поздравил Израиль - ФОТО
МИД Азербайджана поздравил Израиль - ФОТО
МИД Азербайджана поздравил Израиль с 75-й годовщиной независимости.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.
"В 75-ю годовщину независимости Государства Израиль мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления азербайджано-израильских связей", - говорится в публикации.
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