МИД Азербайджана поздравил Израиль с 75-й годовщиной независимости.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД в Twitter.

"В 75-ю годовщину независимости Государства Израиль мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления азербайджано-израильских связей", - говорится в публикации.