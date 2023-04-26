Посол Азербайджана поделился публикацией по случаю 75-й годовщины независимости Израиля

Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов поделился публикацией по случаю 75-й годовщины независимости Израиля, сообщает в среду Day.Az.

"Поздравляю Израиль с 75-й годовщиной независимости! Желаю всему народу Израиля мира и процветания, а также укрепления стратегического партнерства между нашими странами!", - говорится в публикации посла в Twitter.

Отметим, что сегодня Израиль отмечает 75-ю годовщину независимости.