https://news.day.az/politics/1558801.html Посол Азербайджана поделился публикацией по случаю 75-й годовщины независимости Израиля
Посол Азербайджана поделился публикацией по случаю 75-й годовщины независимости Израиля
Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов поделился публикацией по случаю 75-й годовщины независимости Израиля, сообщает в среду Day.Az.
"Поздравляю Израиль с 75-й годовщиной независимости! Желаю всему народу Израиля мира и процветания, а также укрепления стратегического партнерства между нашими странами!", - говорится в публикации посла в Twitter.
Отметим, что сегодня Израиль отмечает 75-ю годовщину независимости.
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