Российская делегация проинформирована о провокациях армян на азербайджано-армянской границе

В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Российской Федерации, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов обеих стран, передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, в ходе встречи российская делегация была проинформирована о провокациях армян на азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

"Были обсуждены вопросы применения международного гуманитарного права и другие вопросы. Стороны провели обмен мнениями по вопросам организации юридической службы, военного законодательства и опыту в области служебной деятельности военных юристов", - говорится в сообщении ведомства.