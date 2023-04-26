МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Канады

Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 25 апреля по поводу создания азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале Лачинской дороги вызывает недоумение.

Об этом сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана.

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