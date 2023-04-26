https://news.day.az/politics/1558895.html МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Канады
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Канады
Заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли от 25 апреля по поводу создания азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе в начале Лачинской дороги вызывает недоумение.
Об этом сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре