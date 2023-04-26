https://news.day.az/politics/1558972.html Представители ВВС Азербайджана примут участие в учениях «Анатолийский орёл - 2023»
Представители ВВС Азербайджана примут участие в учениях «Анатолийский орёл - 2023»
Лётно-технический состав и авиационные средства Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана отправились в турецкий город Конья для участия в международных учениях "Анатолийский орёл-2023".
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в учениях, которые стартуют 2 мая, примут участие группа личного состава ВВС Азербайджана и штурмовики "Су-25".
Международные учения с участием представителей Азербайджана, Турции, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании продлятся до 23 мая.
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