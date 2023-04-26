Джейхун Байрамов и замглавы МИД Литвы обсудили двусторонние связи

26 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литовской Республики Мантасом Адоменасом.

Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, в том числе текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что Азербайджан и Литва поддерживают двусторонние связи в политической, экономической, торговой, энергетической и других сферах. Он отметил наличие эффективной повестки сотрудничества в рамках Европейского союза (ЕС) на многостороннем уровне. Было отмечено, что успешные проекты, реализованные в рамках программы "Восточное партнерство" ЕС, способствовали развитию отношений. Министр Джейхун Байрамов рассказал о важности взаимных визитов и контактов в развитии отношений между двумя странами и отметил, что политические консультации являются одним из важных механизмов дальнейшего расширения отношений.