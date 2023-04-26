Из Судана эвакуируют 26 граждан Азербайджана

В связи с текущей ситуацией в Республике Судан с целью обеспечения безопасности граждан Азербайджанской Республики, постоянно или временно проживающих в этой стране, правительством Азербайджана осуществляются соответствующие меры.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, в настоящее время из Судана осуществляется эвакуация 26 граждан Азербайджана через третью страну при поддержке братской Турции. Также будет обеспечена работа по оформлению документов через соответствующие дипломатические представительства нашей страны эвакуированных граждан, не имеющих действующих проездных документов.

МИД Азербайджана, обращаясь к гражданам нашей страны, постоянно или временно проживающим в Судане, рекомендует им воздерживаться от поездок в районы сосредоточения вооруженных сил, оставаться дома или в безопасных местах, и в целом рекомендует нашим гражданам воздержаться от поездок в эту страну.

Наших граждан, находящихся в Судане, просят связаться с посольством Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет в связи с эвакуацией или другими ситуациями.

Номер "горячей линии" посольства Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет: +201010271387.