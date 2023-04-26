https://news.day.az/politics/1559069.html Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра Каспийской политики" США - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с делегацией "Центра Каспийской политики" США - ФОТО
26 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией действующего в США "Центра Каспийской политики".
Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены политическая, экономическая ситуация, ситуация с безопасностью в Каспийском регионе, вопросы и перспективы сотрудничества в области проведения исследований в этих областях.
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