Всемирная Лига сексуальных реформ ждет жалобы от Армении

Автор: Акпер Гасанов



И снова, здравствуйте. Армения обратилась в Международный суд ООН по вопросу установки азербайджанского КПП на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор.

Об этом в беседе с армянским СМИ заявила пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.

Как говаривал в подобного рода случаях Виктор Черномырдин, никогда такого не было и вот, опять.

По мнению Асмик Самвелян, "этот шаг Азербайджана является нарушением решения суда от 22 февраля, о чем было подчеркнуто в письме, направленном из Армении в Гаагу".

Да ты что?! О нарушениях вспоминает "говорящая голова" из страны, которая 28 лет держала 20% территорий Азербайджана под оккупацией и игнорировала резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.

В Армении героизировали военных преступников, давали аморальные "объяснения" Геноциду против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. В Армении разрушали и использовали в качестве места для содержания скота наши мечети. Армения превратила некогда цветущий Агдам в "Кавказскую Хиросиму". Армения собиралась удерживать наши земли под оккупацией вечно, о чем свидетельствовала риторика и действия премьер-министра этой страны Никола Пашиняна до 44-дневной войны.

Более того, в Ереване собирались захватывать новые азербайджанские земли. И об этом рассуждал не сапожник Жора, а Давид Тоноян, в бытность армянским министром обороны. В общем, казалось армянской стороне, что Азербайджан смирился с потерей своих земель. А потом на них обрушился "Железный Кулак", удар которого обнажил очень многое, в том числе и смехотворность мифов, коими так долго жили армяне.

Особо быстро понимающие новые реалии армяне, из числа участвовавших в 44-дневной войне, предприняли маневр, именуемый просто- дать стрекача с поля боя. Общее число бегунов составило порядка 11.000 человек. Несмотря на такое военно-политическое фиаско, Пашинян и его команда удержали власть в РА, получив, правда, оскорбительное погоняло "капитулянтов".

Но до недавнего времени они отказывались признавать новые реалии и все еще мечтали вернуть в повестку дня вопрос "статуса" для армян, незаконно проживающих на территории Карабахского экономического района Азербайджана. Попутно, армянская сторона игнорировала тот пункт трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в котором было прописано требование о разоружении всех армянских незаконных формирований в зоне временной ответственности РМК.

А еще, при попустительстве РМК, шел процесс закладки армянскими боевиками мин, на которых взрывались азербайджанцы. Мины были, в том числе, 2021 года производства. Наконец, в Ханкенди доставлялось и оружие. В Азербайджане все это видели и неоднократно делали предупреждения в адрес официального Еревана. Там предпочитали разводить руками или делать "финты ушами".

В итоге, Азербайджан установил КПП на мосту Хакари у въезда в Лачинский коридор. Это был вынужденный, но совершенно обоснованный шаг, ведь в мире просто нет второго такого прецедента, чтобы десятки тысяч людей жили на территории страны, игнорируя ее юрисдикцию, Конституцию, отказываясь принимать ее гражданство, при этом пользуясь всеми ее благами.

Азербайджанская армия, в ходе 44-дневной войны, сознательно не вошла в Ханкенди, имея на то все возможности. Это был четкий месседж армянам, проживающим на наших землях. И было дано время определиться с выбором - принять азербайджанское гражданство или покинуть нашу землю. Времени прошло достаточно и Азербайджан вынужден был поставить вопрос ребром, установив КПП на своей территории.

Теперь армянская сторона может сколько угодно сетовать, рвать волосы на голове, ногах, груди. Она может жаловаться куда угодно, хоть во Всемирную Лигу сексуальных реформ. Ничего путного из этого у Армении, армянской диаспоры и ангажированных ею политиков в разных странах мира, не получится. Азербайджан прав юридически. В том числе и в том, чтобы поднять свой флаг и в Ханкенди. Всему свое время.