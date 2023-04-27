Турция осудила открытие в Ереване памятника, посвященного террористической операции "Немезис"

МИД Турции осудил открытие в Ереване памятника, посвященного террористической операции "Немезис".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в министерстве осудили открытие "Памятника Немезис" в Ереване, посвященного лицам, совершившим убийства политических и военных лидеров Османской империи в начале 1920-х годов, а также официальных лиц Азербайджана того времени и даже некоторых граждан Османской империи армянского происхождения.

"Открытие этого позорного памятника является прославлением кровавого террористического акта, приведшего к чудовищным терактам, в результате которых был убит 31 наш дипломат и члены их семей. То, как это событие было представлено в армянской прессе, также показывает, что в некоторых умах все еще сохраняется искаженное толкование истории, которое нельзя одобрять. Подобные провокационные шаги, несовместимые с духом процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, никоим образом не будут способствовать усилиям по установлению прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе, напротив, они негативно повлияют на процесс нормализации", - отметили в МИД.