Зачем глава МИД Франции приехала в Баку?

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Визит на Южный Кавказ главы МИД Франции, стремящейся взять на себя роль "главного посредника" в решении проблем между Азербайджаном и Арменией, имеет множество причин.

Истерия, начавшаяся в Армении после создания Азербайджаном пограничного пункта пропуска на мосту через реку Хакари не утихает. Хотя официальный Ереван обвинил Баку в "перекрытии Лачинской дороги", ничего экстраординарного не произошло. Решение Азербайджана создать пункт пропуска полностью легитимно и соответствует принципам международного права. В прошлом году на переговорах в Праге и Сочи премьер-министр Армении Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, признал, что Карабах является территорией Азербайджана. Армения должна с уважением относиться к праву Азербайджана контролировать выезд-въезд на свою территорию.

Создание Азербайджаном КПП ни в коем случае не проблема в плане обеспечения безопасности и прав армянских жителей, проживающих в Карабахе: они могут свободно перемещаться по дороге, без каких-либо препятствий. Нет проблем с перевозкой гражданских лиц и грузов. С проблемой столкнутся те, кто хочет, как и прежде, перевозить из Армении на территорию Азербайджана оружие и боеприпасы, живую силу. Армения уже не сможет заниматься ротацией своих военнослужащих на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК).

Хотя "гнев" Армении и поднятая ею шумиха понятны, заявления ряда международных организаций, политиков, которые так рьяно пытаются продемонстрировать Армении свое покровительство, вызывают как минимум вопросы.

Например, Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил: "Мы обсудили одностороннее решение Азербайджана установить контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Это решение противоречит нашему призыву к деэскалации в регионе".

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, выступая на пленарном заседании ПАСЕ, сказала, что решение Азербайджана "еще больше усугубит ситуацию, не приведет к снижению напряженности и не повысит взаимное доверие".

Несмотря на требования Армении и просьбы поддерживающих армян депутатов, на заседании ПАСЕ темой обсуждения стала не Лачинская дорога, а ситуация в Молдове. Вопрос, связанный с Лачинской дорогой, ПАСЕ решила обсудить в июне.

Мария Пейчинович-Бурич также потребовала "немедленного восстановления свободного передвижения по Лачинскому коридору, прекращения гуманитарного кризиса".

"Должны быть созданы условия для того, чтобы мы были осведомлены о ситуации в Лачинском коридоре. Например, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович должна быть там для нашего понимания ситуации. Структуры Совета Европы до сих пор не имели возможности посетить эту территорию. Надеюсь, ситуация изменится", - сказала М. Пейчинович-Бурич.

"Беспокойство и суета" ПАСЕ - не спонтанное явление, а процесс, протекающий в рамках очевидного сценария. Брюссель и Страсбург в настоящее время больше всего беспокоит позиция Российской Федерации: согласно твердому мнению европейской дипломатии, Москва и Баку, создав краткосрочный геополитический тандем, не хотят допускать активного участия европейских стран и политиков в механизмах по разрешению ситуации в регионе.

Предположения относительно Баку совершенно необоснованны: Азербайджан высоко ценит усилия Европейского союза по решению проблем с армянами при посредничестве Шарля Мишеля.

Что касается Москвы, то интересна концовка заявления МИД РФ о создании пункта пропуска на Лачинской дороге.

"Российская сторона готова оказывать близким ей Азербайджану и Армении все необходимое содействие как на политическом уровне, так и "на месте" - с участием командования РМК. Предостерегаем также внешних западных игроков и работающие по их конъюнктурной повестке дня локальные русофобские элементы от попыток раскачки ситуации, в том числе путем очерняющей кампании в адрес России", - говорится в заявлении МИД России.

Кремль, как видно, жестко предупреждает коллективный Запад, в частности Евросоюз, ПАСЕ и Францию, которая в последние месяцы пытается активизироваться в регионе Южного Кавказа, подчеркивая, что не будет равнодушно наблюдать за их вмешательством в процессы в регионе. Кроме того, Москва, направляя ультиматум прозападным силам из власти и оппозиции Армении и их покровителям, подчеркивает нежелательность участия посторонних игроков в азербайджано-армянских переговорах. Конкретные адресаты - Европейский союз, Франция, власть Никола Пашиняна и прозападные политики в Армении.

Коллективный Запад, в свою очередь, хоть и принимает во внимание предупреждения России, все же не собирается отступать. Свидетельство тому визит министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны в Азербайджан, Грузию и Армению.

Согласно официальному заявлению Елисейского дворца по этому поводу, "визит является показателем приверженности Франции справедливым, устойчивым отношениям между Азербайджаном и Арменией, основанным на уважении принципов международного права и территориальной целостности".

То, что в официальном заявлении, распространенном в связи с визитом Катрин Колонны, используются такие политические атавизмы, как "Нагорный Карабах" и "Лачинский коридор", а французский министр готовится что-то требовать от Баку, говоря о "гарантиях прав армянского населения", свидетельствует о том, что Париж выбрал не конструктивный диалог с Азербайджаном, а тактику угроз.

Если положение и жизнь армян в Карабахе так беспокоят Катрин Колонну, то ей было бы неплохо вспомнить выступление представителя Новой Каледонии на Бакинском саммите Движения неприсоединения. Официальный Баку тоже обеспокоен неоимперской и неоколониальной политикой Франции, а также тем, что вопросы обеспечения прав жителей Новой Каледонии до сих пор не решены.

Что касается контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге, то здесь нет необходимости в политических аллегориях.

Мадам Колонна, кажется, сознательно неверно истолковывает причину создания контрольно-пропускного пункта на реке Хакари. Он находится на условной государственной границе с Арменией, с которой у нас нет двусторонних договоров или дипломатических отношений в какой-либо форме.

Отношения между Азербайджаном и Арменией в настоящее время только в рамках многосторонних договоров и соглашений в рамках СНГ.

Что же касается преднамеренного и безграмотного заявления МИД Франции и Елисейского дворца о том, что "движение по Лачинскому коридору должно быть немедленно восстановлено", то президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД мадам Колонне советуем еще раз внимательно прочитать текст трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Российской Федерацией и Арменией, а лучше выучить его наизусть.

В пункте 6 заявления говорится: "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Как можно заметить, официальный Баку обеспечивает безопасность.

Азербайджан обеспечивает армянам безопасное и беспрепятственное движение по Лачинской дороге.

Попытки Франции через Армению получить на Южном Кавказе рычаги геополитического влияния и средства вмешательства в процессы являются примитивной стратегией, поскольку она несовершенна с тактической точки зрения. Несмотря на то, что во Франции проживает 300-тысячная армянская диаспора, для Еревана Париж - это не постоянный союзник или стратегический партнер, а поле для ситуативных возможностей. Армяне считают Париж сейчас средством давления на Баку, поскольку они не смогли получить от России никакой желаемой поддержки и покровительства, а если быть более откровенными, давления на Азербайджан.

Париж не имеет инструментов влияния на Баку в той или иной форме. Максимум, на что может надеяться Франция, - это опубликовать очередное заявление. Что касается санкций или эмбарго, то это иллюзии.

Поддерживать Армению ценой разрыва отношений со страной, занимающей лидирующие позиции на Южном Кавказе в политическом, военном, экономическом, финансовом и коммуникационном плане, обладающей большим потенциалом развития, не отвечает меркантильным интересам Парижа.

То же самое и с Европейским союзом. Если более половины стран-членов ЕС уже подписали с Баку соглашения о стратегическом партнерстве, то на что делают ставку политики в Брюсселе и Страсбурге, которые ратуют за армян больше, чем сами армяне?

Чем раньше это поймет глава МИД Франции, а также президент этой страны Эммануэль Макрон и другие европейские политики, тем лучше.

Если Катрин Колонна выступит в Баку в ультимативной манере, в качестве "защитника" проживающих в Карабахе армян, то ответ, который она услышит, будет очень простым и конкретным.

И каким будет этот ответ, понять весьма несложно.