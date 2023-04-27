В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Варданян собирает террористические отряды в Карабахе. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"Рубен Варданян выкатил манифест, которому позавидовал бы ИГИЛ. Фактически он угрожает и миротворцам, и Азербайджану терактами. Судите сами:

Цитата из Рубика: "Командование российского миротворческого контингента проинформировано о позиции народа "Арцаха" и политических сил, также, обозначено, что мы ждем конкретных шагов с их стороны по разблокировке коридора. Коридор на таких условиях с нашей стороны использоваться не будет. Никаких компромиссов по этому вопросу быть не может. Прямой и свободный доступ в Армению без каких-либо ограничений является нашим непременным условием".

Во-первых, кто ты вообще такой? Варданян одновременно выдвигает какие-то условия и Баку, и Москве. Я уже молчу, что он берет на себя ответственность утверждать, что "они" не будут использовать Лачинскую дорогу "на таких условиях". Отдельно отмечу, что этой фразой Варданян признает, что "блокаду" для карабахских армян устраивал именно он - и намерен и дальше удерживать там население любой ценой.

Так вот, про отказ от использования дороги. Ну не используйте, кто вам мешает. Сидите в Ханкенди, посмотрим, как скоро население взвоет и пойдет уже против вас.

А во-вторых, кто с тобой, клоуном, будет разговаривать? Даже когда ты был "министром" - вспомни те времена. Кто-то с тобой разговаривал? Ты, Рубен, много тогда выпендривался тоже. Чем закончилось, напомнить?

Но самое интересное в манифесте Варданяна - в конце. Он пишет, что какая-то инициативная группа имеет некий план действий, если Азербайджан "не вернется" к ситуации до 23 апреля. И якобы этот план они довели и до Араика, и до других групп в Карабахе, и до РМК.

"Если ничего изменить не получится ни у РМК, ни у международного сообщества, мы оставляем за собой право действовать, исходя из законных интересов наших сограждан и имеющимися у нас мирными и иными средствами", - завершает Варданян.

Иными - это какими же? Теракты? Диверсии? А Варданян понимает, что он обрекает исполнителей - ту самую молодежь - на смерть? В лучшем случае они окажутся в Баку в тюрьме. В худшем - закопают в Ханкенди. Даже не в Ераблуре - чтобы вывезти тела, придется коридором пользоваться! С террористами - а эти группировки будут именно террористическими по своей сути - никто церемониться точно не будет.

П.С. И еще напоследок. Очень хотелось бы спросить у представителей тех самых "других политических сил", о которых пишет Варданян. С ними, по его словам, все свои планы они обсуждали. Вот интересно, что на самом деле по этому поводу думают тот же Араик Арутюнян, Виталий Баласанян и другие? Что-то не уверен, что они разделяют позицию и планы Рубена. Жаль, не спросишь у них конечно.