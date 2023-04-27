Посол Турции осудил Армению

Решительно осуждаем открытие в Ереване памятника, посвященного террористической операции "Немезиc" .

Как передает Day.Az, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы написал в Twitter.

"Тем, кто ищет историческую правду, следует обратиться к архивам", - написал дипломат.

25 апреля в Ереване открыли памятник исполнителям террористической операции "Немезис".

МИД Азербайджана ранее также осудил открытие этого памятника.