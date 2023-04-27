https://news.day.az/politics/1559155.html Посол Турции осудил Армению
Посол Турции осудил Армению
Решительно осуждаем открытие в Ереване памятника, посвященного террористической операции "Немезиc" .
Как передает Day.Az, об этом посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы написал в Twitter.
"Тем, кто ищет историческую правду, следует обратиться к архивам", - написал дипломат.
25 апреля в Ереване открыли памятник исполнителям террористической операции "Немезис".
МИД Азербайджана ранее также осудил открытие этого памятника.
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