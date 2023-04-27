Посол Азербайджана в НАТО встретился с казахстанским коллегой

Глава Представительства Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с послом Казахстана в Европейском союзе, Бельгии, Люксембурге и НАТО Маргуланом Баймуханом.

Как передает Day.Az, об этом Джафар Гусейнзаде сообщил в Twitter.

Он отметил, что в ходе встречи шла речь о недавнем успешном визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан и открытии улицы Гейдара Алиева в столице Казахстана.

"Мы также обсудили сотрудничество между нашими странами по транскаспийским проектам, в том числе подписание пятилетнего соглашения между Азербайджаном и Казахстаном о ежегодном транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти через территорию Азербайджана по маршруту Актау-Баку-Джейхан в Европу", - добавил посол.