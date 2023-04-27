В связи с минным инцидентом в Суговушане направлено обращение международной общественности

В офисе Международного фонда Евразийской прессы состоялась пресс-конференция в связи с минным инцидентом, произошедшим вчера в Суговушане.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии с участием представителей НПО и медиа было озвучено заявление Международного фонда Евразийской прессы, адресованное международным организациям, агентствам ООН, структурам гражданского общества и международному сообществу в целом в связи с произошедшим минным инцидентом.

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