https://news.day.az/politics/1559248.html В связи с минным инцидентом в Суговушане направлено обращение международной общественности
В связи с минным инцидентом в Суговушане направлено обращение международной общественности
В офисе Международного фонда Евразийской прессы состоялась пресс-конференция в связи с минным инцидентом, произошедшим вчера в Суговушане.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на мероприятии с участием представителей НПО и медиа было озвучено заявление Международного фонда Евразийской прессы, адресованное международным организациям, агентствам ООН, структурам гражданского общества и международному сообществу в целом в связи с произошедшим минным инцидентом.
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