Байрамов об итогах переговоров с французской коллегой

На встрече с французской коллегой состоялся обмен мнениями по региональным и другим вопросам. На протяжении многих лет отношения между Азербайджаном и Францией динамично развивались и могут быть охарактеризованы как успешное сотрудничество.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с участием находящейся с визитом в Азербайджане министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

Он отметил, что две страны совместно реализовали крупные проекты, французские компании принимали участие в крупных энергетических, нефтегазовых, инфраструктурных проектах, в целом осуществлялось взаимное сотрудничество в социальной, экономической, гуманитарной, культурной, образовательной, научной сферах.