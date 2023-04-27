https://news.day.az/politics/1559260.html Достигнута договоренность о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в России – Захарова
Достигнута договоренность о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в России – Захарова
Достигнута договоренность о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в России.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего еженедельного брифинга.
"Договоренность о такой встрече достигнута, а конкретная дата будет анонсирована позже", - сказала она.
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