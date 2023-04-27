Достигнута договоренность о встрече глав МИД Азербайджана и Армении в России.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего еженедельного брифинга.

"Договоренность о такой встрече достигнута, а конкретная дата будет анонсирована позже", - сказала она.

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