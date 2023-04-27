США и ЕС провалили заявку на роль честного брокера в армяно-азербайджанской нормализации

У США и у представителей ЕС, в частности, Франции были так называемые заявки на роль честного брокера в процессе армяно-азербайджанской нормализации и мне кажется, они провалили эти заявки.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего еженедельного брифинга.

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