https://news.day.az/politics/1559262.html США и ЕС провалили заявку на роль честного брокера в армяно-азербайджанской нормализации - Захарова - ВИДЕО
США и ЕС провалили заявку на роль честного брокера в армяно-азербайджанской нормализации - Захарова - ВИДЕО
У США и у представителей ЕС, в частности, Франции были так называемые заявки на роль честного брокера в процессе армяно-азербайджанской нормализации и мне кажется, они провалили эти заявки.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе сегодняшнего еженедельного брифинга.
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