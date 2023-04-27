РФ предпринимает необходимые усилия по нормализации вокруг Лачинского коридора

Усилия по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора предпринимаются по линии российских миротворцев и на политическом уровне. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время как по линии российского миротворческого контингента на земле, так и на политическом уровне предпринимаются необходимые усилия с целью урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возвращения в русло трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года", - отметила она.

Официальный представитель дипведомства подчеркнула, что российская сторона считает также "принципиально важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок".