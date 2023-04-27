Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию в связи с Лачинской дорогой

На встрече с главой МИД Франции была обсуждена ситуация в связи с Лачинской дорогой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с участием министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, находящейся с визитом в Азербайджане.

"Я проинформировал главу МИД Франции о ситуации на Лачинской дороге в период после подписания трехстороннего заявления, незаконном провозе Арменией оружия, незаконном прибытии граждан третьих стран, в том числе террористов, разграблении природных богатств азербайджанских территорий и их перевозке по Лачинской дороге", - сказал министр.

Глава МИД отметил, что, в частности, проинформировал французскую коллегу о перевозке мин из Армении по Лачинской дороге и их установке на территории Азербайджана.

"За период после подписания трехстороннего заявления жертвами мин стали 294 гражданина Азербайджана. Несмотря на неоднократные предупреждения, армянская сторона на них не отреагировала. Азербайджан также предложил создать погранично-пропускной пункт на Лачинской дороге. Однако Армения возражала и против этого. Азербайджан принял решение построить контрольно-пропускной пункт на Лачинской дороге, чтобы обеспечить прозрачность использования этой дороги. Лачинская дорога является открытой и будет продолжать оставаться открытой" , - сказал Байрамов.