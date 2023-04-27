https://news.day.az/politics/1559275.html Азербайджан и Франция являются историческими партнерами и между двумя странами есть необходимость в диалоге - Катрин Колонна
Азербайджан и Франция являются историческими партнерами и между двумя странами есть необходимость в диалоге - Катрин Колонна
Азербайджан и Франция являются историческими партнерами и между двумя странами есть необходимость в диалоге.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала находящаяся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
"Сегодня утром меня принял Президент Ильхам Алиев и у нас был очень искренний разговор. Я приглашаю вас во Францию для продолжения этого диалога", - сказала Катрин Колонна.
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