Ожидается, что в ближайшее время Армения вернется за стол переговоров по мирному соглашению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции с участием находящейся с визитом в Азербайджане министра по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонны.

Министр отметил, что на фоне выдвижения Азербайджаном предложений Армения серьезно тормозит процесс, не отвечая на них, и в последний раз потребовалось 6 недель, чтобы получить от Армении ответ.

Напомним, что 26 апреля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с официальным визитом в Азербайджан. Затем французский министр отправится в Армению и Грузию.