Мы не видели, чтобы Франция хоть раз обратилась с призывом к Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции с участием находящейся с визитом в Азербайджане министра по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонны.

"Франция ни разу не возразила против незаконных действий Армении, того, что ее незаконные вооруженные группы находятся на территории Азербайджана. Было подписано заявление в присутствии в том числе президента Франции, но мы не были свидетелями того, чтобы Франция озвучила какие-либо призывы к Армении. Это причина напряженности в регионе номер один", - добавил министр.

Напомним, что 26 апреля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с официальным визитом в Азербайджан. После Азербайджана французский министр отправится в Армению и Грузию.