Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с пропагандой политики этнической ненависти в Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики распространила заявление с протестом против пропаганды политики этнической ненависти в Армении, сообщает в четверг Day.Az.

В заявлении говорится, что 25 апреля 2023 года в Армении произошел очередной случай, подтверждающий поддержку политики ненависти и террора на государственном уровне. Доказательством этого стало торжественное открытие в столице Армении в присутствии государственных чиновников памятника "в честь героев" террористической операции под названием "Немезида", осуществленной армянами в XX веке. Это "увековечивание" имен организаторов и исполнителей террористической операции, организовавших жестокие убийства азербайджанских и турецких дипломатов, государственных деятелей, еще раз продемонстрировало, что террор в Армении стал государственной политикой.

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