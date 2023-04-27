Проходит очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, на заседании рассматриваются обращения о помиловании.

Отметим, что по итогам предыдущих заседаний комиссии было рассмотрено в целом около 1 700 обращений.

Напомним, что согласно предыдущему распоряжению о помиловании, подписанному в прошлом году, в общей сложности были помилованы 213 человек. 168 человек были освобождены от неотбытой части наказания, срок отбывания наказания 36 человек был сокращен вдвое. Также были освобождены от наказания трое осужденных на условный срок. Кроме того, 6 человек, приговоренных к ограничению свободы, были освобождены от неотбытой части наказания.