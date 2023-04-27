Совершенно непонятно, от кого Армения просит мир ее защитить

Пашинян явно нагоняет страх на своих граждан и пытается привлечь внимание зарубежных кругов, которые в эти дни выступают с антиазербайджанскими заявлениями по поводу установки Азербайджаном пограничного пропускного пункта на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя нелепые обвинения в адрес Баку, озвученные премьер-министром Армении на заседании правительства в четверг.

По словам политолога, смешно обвинять Азербайджан в якобы попытках обострения ситуации. Баку нет никакого смысла это делать. Азербайджан одержал победу в 44-дневной войне, освободил свои земли и теперь перешел к мирному строительству. Он что же, должен был спокойно наблюдать, как в зону временной ответственности российского миротворческого контингента перевозится оружие и боевики и ничего не предпринимать? Он должен был позволить производить ротацию незаконных вооруженных формирований армян на своей территории?

"Совершенно нелепы и заявления о якобы готовящемся "геноциде" в Карабахе. Надо сказать, что слово "геноцид" настолько прилипло к политическому истеблишменту Армении, что они используют его к месту и не к месту. Для обвинения Азербайджана в подобных деяниях нет никаких оснований. Никаких планов против армянского меньшинства Карабахского региона никто не вынашивает. Мы предлагаем этническим армянам мир, безопасность и реинтеграцию в многонациональное и многоконфессиональное азербайджанское общество. Если Пашинян этого не понимает или делает вид, что не понимает, это его проблемы. Именно о правах и безопасности этнических армян, проживающих в зоне РМК, мы говорим давно и предлагаем им переговорную площадку вплоть до столицы Азербайджана, чтобы решать насущные вопросы. Мы принципиальны в этой позиции и не меняем ее, как это делает Ереван, который как флюгер поворачивается то в одну, то в другую сторону", - сказал Садыхов.

Лучшая гарантия реализации мирного договора между Азербайджаном и Арменией, по мнению нашего собеседника, это его строгое выполнение, а не шарахание из стороны в сторону, как это делает Армения, без конца меняющая свою позицию и чуть что бросающаяся с жалобами к мировой общественности. Хотя совершенно неясно, с какой стати мировая общественность и политические круги других стран должны сегодня защищать армянскую сторону. И главное - от кого.

"Коль скоро Пашинян сам не раз признавал, что Карабах это территория Азербайджана, никого не должно касаться, что и как там будет делаться. Это наше внутреннее дело и мы сами будем решать все вопросы. Мы в состоянии обеспечить права этнических армян и создать им надлежащие условия для благополучной жизни. Речь, конечно же, идет о тех, кто станут гражданами Азербайджана и будут строго выполнять положения Конституции нашей страны. Другим же, как и говорил ранее господин Президент, дорога открыта - они могут спокойно и безопасно покинуть нашу страну", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева