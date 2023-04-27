https://news.day.az/politics/1559341.html Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» - ФОТО - ВИДЕО
Сначала участникам были представлены брифинги о цели и территории проведения учений.
Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» - ФОТО - ВИДЕО
27 апреля на авиабазе в городе Конья Турецкой Республики состоялась церемония открытия международных лётно-тактических учений "Анатолийский Орел-2023" с участием военнослужащих различных стран.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Сначала участникам были представлены брифинги о цели и территории проведения учений.
Затем участники на карте ознакомились со сценарием учений, поставленными задачами и мероприятиями, предстоящими к выполнению в рамках учений.
Отметим, что на международных учениях наша страна представлена военнослужащими и авиационными средствами ВВС.
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