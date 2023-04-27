Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Анкару - ФОТО
27 апреля делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла с рабочим визитом в Анкару (Турция) для участия в XII пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств.
Как сообщили в четверг Day.Az в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, в состав делегации входят председатель комитета Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов, депутаты Низами Джафаров, Джаваншир Фейзиев, Малахат Ибрагимгызы, Хикмет Мамедов, Садагат Велиева, Анар Мамедов и другие официальные лица.
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